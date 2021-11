Amici 21 le anticipazioni della decima puntata: i risultati delle sfide

La decima puntata di Amici 21 andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vederemo.

La decima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con sfide, esibizioni e la classifica dei cantanti stilata dai professori.

Scopriamo dalle anticipazioni, diffuse dal sito Quello che tutti vogliono sapere, che in studio questa settimana eccezionalmente non ci sono ospiti, i professori di canto hanno deciso di giudicare gli allievi della scuola e stilare una classifica: l'ultimo sarà messo in sfida nella prossima puntata. Mattia ha vinto la prova Tim mentre la Challenge Oreo è stata vinta da Carola, entrambi si sono esibiti.

Sfide Canto: Alex viene sfidato da una band, l'allievo vince la sfida e resta nel talent. Tommaso riesce ad emozionare di più il giudice e vince la sfida contro Elena. Nicol vince la sua sfida. Zerbi decide di trattenere Elena, la sfidante di Tommaso, che probabilmente andrà in sfida contro Simone la prossima settimana. Tutti i cantanti vincono la rispettiva sfida.

Sfide Ballo: ad essere messo in sfida è Dario che riesce a vincere nonostante l'altro ballerino si dimostri un valido rivale. Dopo la sfida Alessandra Celentano e Veronica Peparini litigano sul modo in cui intendono la danza.

Esibizioni dei cantanti: i ragazzi sono molto tesi. La classifica dei professori dà il primo posto a Luigi Strangis, ultimi finiscono Simone Russo, Andrea Siragusa e LDA, che vanno in sfida. Albe pensa che sia più giusto che in sfida vada lui al posto di LDA e si propone, la decisione verrà presa durante la settimana.

Esibizione dei ballerini: Serena e Dario Schirone hanno ballato il passo a due della Celentano e l'insegnate li ha trovati imbarazzanti. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ballano una rumba in risposta alla bachata ballata dal ballerino con Alessandra Celentano la settimana scorsa.