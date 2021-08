Amici 2021, rivoluzione tra gli insegnanti: Arisa lascia, arriva Raimondo Todaro?

Rivoluzione tra gli insegnanti di Amici 2021: mentre Arisa dovrebbe lasciare, e il suo posto dovrebbe essere occupato da Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro dovrebbe subentrare come insegnante di ballo: l'indiscrezione viene lanciata da Dagospia, dove si legge che la cantante non ha trovato l'accordo con la produzione del talent e quindi ha preferito andare via.

Dopo il successo della passata edizione, Arisa sembrava destinata a far parte del gruppo dei professori di Amici anche per la prossima stagione. La cantante invece dovrebbe abbandonare il talent che quest'anno inizierà la seconda o la terza settimana di settembre, con largo anticipo rispetto al passato.

Arisa quindi lascerà il programma, Dagospia ha scritto "La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa". Secondo il portale l'addio della cantante ha dato vita ad un valzer delle poltrone, degno di una qualsiasi compagine governativa.

Il posto di Arisa è stato offerto a Lorella Cuccarini che avrebbe accettato, la poltrona lasciata libera dall'ex professoressa di ballo dovrebbe essere occupata da Raimondo Todaro, l'ex maestro di Ballando con le Stelle che recentemente ha lasciato il talent di Milly Carlucci "per cercare nuove esperienze lavorative". La conduttrice di Rai 1 non ha gradito il modo in cui Todaro è andato via e gli ha risposto in maniera seccata sui social.

Il resto del cast dovrebbe restare lo stesso, al ballo ritroveremo Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre al canto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, il tutto coordinato come sempre da Maria De Filippi.