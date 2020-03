Amici 2020: le sarte non seguono le misure anti Coronavirus? La risposta della produzione

Bufera social su Amici 2020 accusata di non far rispettare alle sarte le norme per l'emergenza Coronavirus. Una foto pubblicata da Dagospia ha costretto la produzione del talent show ad intervenire.

L'effetto Coronavirus si abbatte su Amici 2020. Come se non bastasse la mancanza del pubblico in sala, il portale Dagospia ha pubblicato una foto del dietro le quinte in cui le sarte del programma lavorano gomito a gomito, indossando la mascherina, ma senza rispettare la distanza di sicurezza. Nella foto il contatto diretto tra alcune di loro è evidente, ma la produzione ha voluto rassicurare tutti con un comunicato di Claudia Ciaramella, produttore esecutivo del talent.

"In risposta alla polemica sorta a seguito della pubblicazione di una foto scattata nella sartoria del programma Amici nella quale si ritraggono alcune persone intente a lavorare in gruppo sulla realizzazione di alcuni capi necessari per la puntata imminente, ci teniamo a specificare che quanto ritratto è perfettamente aderente alle regole disposte dal Decreto Legge 17 Marzo 2020 - n°18 che recita '...per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale, di cui all'art. 74, comma 1, le mascherine chirurgiche...'. Col che è dimostrato che così come in tutti gli altri ambiti lavorativi della produzione, sono adottate tutte le norme necessarie a proteggersi e a proteggere le persone coinvolte lavorativamente alla produzione del programma. Grazie dell'attenzione".

