Amici 2020 serale: anticipazioni della semifinale, stasera su Canale 5

Amici 2020 serale torna stasera su Canale 5 alle 21:40 con una semifinale parecchio anomala per il programma condotto da Maria De Filippi che, nel giro di 19 edizioni, non era mai andato in onda senza pubblico.

Le anticipazioni ci ricordano anzitutto che sono 5 gli allievi che si contenderanno la finale - si tratta dei cantanti Gaia, Giulia e Nyv e dei ballerini Javier e Nicolai - a cui potranno però accedere solo in quattro. In giuria ci saranno, come già confermato ieri, Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Alessia Marcuzzi, che torna al posto di Loredana Bertè, bloccata a Milano. Oltre a loro a giudicare le performance dei 5 concorrenti rimasti in gara, ci saranno anche i 6 professori (Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Stash) e il direttore artistico Giuliano Peparini. Oltre naturalmente al pubblico da casa con il televoto.

Durante la serata ci sarà spazio anche per un momento extra con i due ospiti speciali Albano e Romina.