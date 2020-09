Amici 2020: Giorgia nuova insegnate scelta da Maria De Filippi?

Secondo alcune indiscrezioni la cantante Giorgia entrerà a far parte del cast di Amici 2020 come nuova insegnate di canto.

Giorgia va ad arricchire il corpo docenti di Amici 2020? Si, se le indiscrezioni del settimanale Vero risulteranno esatte, secondo cui Maria De Filippi avrebbe convinto la cantante ad entrare nel cast del talent show.

Amici quest'anno festeggia il suo ventennale, il talent show di Maria De Filippi con questa stagione cambia la collocazione del daytime che da Real Time passa nella fascia preserale di Italia 1. Ma non è l'unico cambiamento previsto dalla produttrice del programma che vorrebbe portare una ventata di aria fresca alla trasmissione cambiando alcuni professori sia nella danza che nel canto. Secondo il settimanale Nuovo avrebbe convinto Giorgia ad entrare nella scuola come insegnante di canto.

La cantante di Come Saprei alla fine avrebbe ceduto alla corte di Maria che a quanto pare dura da vari anni, Giorgia ha già partecipato al talent esibendosi spesso in duetto con i concorrenti giunti alla fase finale dello show. Il programma partirà tra ottobre e novembre di quest'anno, nel frattempo continua il casting per scovare nuovi talenti in tutta Italia.