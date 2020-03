Amici 2020: Alessia Marcuzzi e Beppe Vessicchio tornano per la semifinale

Nella giuria e nel gruppo di addetti alla Var di Amici 2020 torneranno, rispettivamente, Alessia Marcuzzi e Beppe Vessicchio per la semifinale in programma domani sera.

La semifinale di Amici 2020 potrà contare sulla presenza di Alessia Marcuzzi e del maestro Beppe Vessicchio. Sarà ancora la bionda conduttrice de Le Iene, infatti, a far da terzo giudice nella puntata di domani sera.

Alessia Marcuzzi, seduta al fianco di Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, farà ancora parte della giuria di Amici 19, esattamente come successo la scorsa settimana. Il programma di Maria De Filippi va in onda da Roma e Loredana Bertè, trovandosi al momento a Milano, per effetto del decreto governativo è al momento impossibilitata a partecipare.

Un altro gradito ritorno domani, 27 marzo, sarà quello del maestro Beppe Vessicchio, assente la scorsa settimana per un problema al ginocchio.

Venerdì scorso il direttore d'orchestra era stato sostituito dal maestro Adriano Pennino, ma nella semifinale sarà ancora Vessicchio a sedersi accanto al collega Luciano Cannito, altro addetto alla Var. Insieme a loro, a giudicare le performance dei 5 concorrenti rimasti in gara, ci saranno anche i 6 professori (Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Stash) e il direttore artistico Giuliano Peparini.