Amici 20, come sono composte le tre squadre che si sfideranno al serale

Per il serale gli allievi di Amici 20 sono stati divisi in tre squadre: ecco come sono state composte e chi le guiderà nella fase finale del talent show.

Il meccanismo del serale di Amici 20 è stato rivelato da Maria De Filippi: gli allievi ammessi al serale sono stati divisi in 3 squadre. Quest'anno, per la prima volta nella storia di Amici, tutti gli allievi sono stati ammessi al serale che inizierà sabato 20 marzo, su Italia 1 in prima serata. I professori non sono riusciti a trovare un accordo unanime sulla selezione, per questo nessuno dei ragazzi presenti sui banchi della scuola del programma di Maria De Filippi è stato privato della possibilità di concorrere per la vittoria finale.

La conduttrice del programma nell'ultimo daytime ha letto un comunicato ai professori in cui ha svelato il meccanismo del serale: gli alunni sono stati divisi in 3 squadre ed ognuno sarà guidato da un professore di canto ed uno di ballo.

Ecco la composizione delle squadre e i professori che le guideranno.

Squadra Rudy Zerbi - Alessandra Celentano

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Sangiovanni (cantante)

Serena (ballerina)

Tommaso (ballerino)

Squadra Arisa - Lorella Cuccarini

Alessandro (ballerino)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Martina (ballerina)

Raffaele (cantante)

Rosa (ballerina)

Tancredi (cantante)

Squadra Anna Pettinelli - Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Gli allievi saranno giudicati da una giuria esterna, composta da tre personaggi famosi ma 'Queen Mary' non ha voluto svelare i nomi, nei giorni scorsi si era parlato di Stefano De Martino e Sabrina Ferilli, ma la De Filippi non ha confermato. Nel comunicato Maria ha detto anche "nel corso della prima puntata avverranno due o tre eliminazioni".