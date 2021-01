Amici 20, Alessandra Celentano caccia Elena D'Amario (VIDEO)

Oggi Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena D'Amario hanno avuto un duro scontro durante le prove pomeridiane di Amici 20: alla fine dello scontro la Celentano ha cacciato la professionista dalla sala.

La tensione all'interno della sala prove era già alta, Alessandra Celentano ha assegnato a Rosa una coreografia molto controversa e impegnativa, anche perché la storica professoressa del programma l'ha cambiata più volte mandando in confusione la sua allieva che è partita col "piede sbagliato" perché per la Celentano non aveva l'abbigliamento adatto.

All'inizio della prova è entrata Elena D'Amario che poco dopo ha iniziato a discutere con la Celentano, la professoressa parlando con la sua allieva ha detto "Così è un disastro. Non hai apportato le correzioni. Hai un handicap fisicamente che non ti permettono alcune cose nella danza" ed è stato a questo punto che Elena è intervenuta.

L'assistente ha difeso Rosa dicendo: "per lei è un lavoro nuovo, il suo corpo sta reagendo in modo diverso. Io passo otto ore con lei, la conosco". La Celentano non ha accettato l'interferenza della professionista "Elena, non sei qua per fare l'avvocato difensore. Non è nuovo, lei studia da non so quanto tempo. Non te lo permetto. Sei venuta qui per vedere? Stai al tuo posto". La D'Amario non ha accettato il rimprovero ed ha risposto a tono: ""Lei non se la deve prendere per quello che sto dicendo, si sta già agitando troppo".

Dopo un altro scontro verbale la Celentano ha messo Elena alla porta: "Si, ti stai prendendo un ruolo che non è tuo. Se io devo fare le correzioni le faccio. Non mi devo giustificare con te. Elena basta, stai esagerando. Hai visto quello che dovevi vedere, hai visto abbastanza. Avresti dovuto stare zitta. Hai già visto, hai già detto, puoi andare. Vuoi continuare? Ti ho chiesto gentilmente di uscire".

Poco dopo Rosa è scoppiata a piangere ed è stata consolata da Lorella Cuccarini che in un messaggio ha detto: "La coreografia non è pronta assolutamente e non possiamo prenderla in considerazione per la puntata di sabato. Quindi è inutile accanirsi per fargliela provare".