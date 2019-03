Amici 18 serale: Ricky Martin debutta come coach stasera su Canale5!

Il serale di Amici 18 prende il via stasera su canale5 alle 21:10 con la prima puntata e c'è grande attesa per il debutto di Ricky Martin come direttore artistico.

Amici 18 serale prende il via stasera su Canale5 alle 21:10 con la prima puntata e non potrebbe essere più atteso. Al timone ci sarà ancora una volta Maria De Filippi che torna così in quello che è ormai il suo consueto spazio del sabato sera di Mediaset, a sole due settimane dalla conclusione di C'è posta per te.

La prima puntata del serale di Amici 2019 è particolarmente attesa soprattutto per la presenza di Ricky Martin che sarà uno dei due direttori artistici dell'edizione, insieme a Vittorio Grigolo.

Saranno loro due a guidare la sfida tra le due squadre, Bianchi contro Blu. Da una parte i cantanti Giordana, Mameli, Ludovica e Alvis e i ballerini Rafael e Umberto, dall'altra Tish, Alberto e Jefeo e i ballerini Valentina, Vincenzo e Mowgly. Le esibizioni dei ragazzi saranno accompagnate da un'orchestra formata da 31 giovani musicisti e da un corpo di ballo composto da 31 ballerini nazionali e internazionali.

Direttore artistico dell'intero show sarà Giuliano Peparini. Attesissima Loredana Bertè, che sarà il giudice speciale dell'edizione, così come i due comici Pio e Amedeo, ospiti fissi di Amici 18. Il corpo insegnanti vedrà schierati Rudy Zerbi, Alex Britti, Stash, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Ospiti speciali di questa prima puntata saranno Laura Pausini, Biagio Antonacci e Sumi Jo.

Dove vederlo: è possibile vedere Amici 18 serale in diretta su Canale5 a parire dalle 21:10. In streaming la puntata sarà disponibile in contemporanea sulla piattaforma MediasetPlay, dove sarà anche possibile riguardarla in replica nella sezione dedicata. I video riguardanti sia il daytime di Amici 18 che il serale sono disponibili anche su WittyTv e Dplay.