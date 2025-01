American Primeval: Netflix condivide il sanguinoso trailer della nuova serie

Netflix ha condiviso un sanguinoso trailer della nuova serie American Primeval, in arrivo il 9 gennaio e composta da sei episodi.

La storia sarà ambientata nel 1857 e racconterà le origini del west americano, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Mark L. Smith, già autore di The Revenant.

I protagonisti della serie Netflix

Nel cast di American Primeval ci saranno Betty Gilpin, Taylor Kitsch, Kim Coates, Dane DeHaan, Shea Whigham, Saura Lightfoot-Leon, Derek Hinkey.

Tra gli interpreti sono stati annunciati anche Joe Tippett, Jai Courtney, Tokala Black Elk, Kyle Bradley Davis, Preston Mota, Shawnee Pourier e Nick Hargrove.

Le 70 migliori Serie TV Netflix da vedere a Dicembre 2024

Nel video condiviso online si può assistere a numerosi momenti di violenza mentre i protagonisti cercano di sopravvivere a sparatorie, sgozzamenti, lotte di ogni tipo, meteo avverso e lotta per ottenere il controllo delle terre della frontiera. Il trailer, come sottolineato da una battuta tratta dalle puntate, chiede 'perché le persone hanno così tanta voglia di uccidere?'.

Ecco il video:

Alla regia della prima stagione ci sarà Pete Berg, che ha già portato al successo lo show Friday Night Lights.

Nelle puntate si seguirà lo scontro di culture, religione e tra le comunità mentre uomini e donne lottano e muoiono per mantenere e controllare le terre.

I personaggi di American Primeval

Nella serie Betty Gilpin avrà la parte di Sara Rowell, una donna estremamente capace che cerca una guida attraverso la frontiera per lei e suo figlio Devin. Dane DeHaan sarà Jacob Pratt, un mormone che guida la famiglia attraverso la frontiera per unirsi ad altri coloni nello Utah e Whigham interpreterà Jim Bridger, un realista anziano e rispettabile.

Kim Coates ha poi il ruolo di Brigham Young, leader della Chiesa Mormona e pronto a tutto per assicurare la sopravvivenza dei suoi seguaci, anche a usare la forza.

Lucas Neff avrà la parte del Capitano Dellinger, un militare disilluso che è responsabile del mantenere la pace in una terra senza leggi. Dillinger è diventato stanco e cinico mentre lotta per fermare la violenza che lo circonda costantemente.