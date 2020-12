American Gods 3: il nuovo trailer della serie in arrivo su Amazon Prime Video

American Gods 3 ha un nuovo trailer in attesa del debutto, previsto su Amazon Prime Video in Italia, dall'11 gennaio 2021.

Nel video si vede Shadow che decide di trasferirsi nella comunità di Lakeside, andando alla ricerca di una vita normale, tuttavia il suo passato sembra un ostacolo troppo grande. Nel filmato spazio anche a creature, battaglie, ritorni e i nuovi arrivi nel mondo creato da Neil Gaiman.

Nella terza stagione della serie American Gods Shadow tenta di imporre la propria nuova personalità mettendo radici nell'idilliaca cittadina innevata di Lakeside, Wisconsin,dove scoprirà un oscuro segreto analizzando la propria divinità. Guidato nel suo viaggio spirituale dagli dei dei suoi antenati neri, gli Orishas, Shadow dovrà decidere se sposare l'identità divina o quella umana a servizio della collettività.

I nuovi membri del cast di American Gods 3, con protagonisti Ricky Whittle e Ian McShane, includono Iwan Rheon nei panni di Liam Doyle, Marilyn Manson in quelli di Jonah Wengren e Blythe Danner nel ruolo di Demeter. Confermato il ritorno di Ricky Whittle nel ruolo di Shadow Moon, Ian McShane in quello di Mr. Wednesday, Emily Browning in veste di Laura Moon, Yetide Badaki come Bilquis, Bruce Langley come Technical Boy, Crispin Glover come Mr. World, Omid Abtahi nel ruolo di Salim, Peter Stormare in quello di Czernobog, Demore Barnes come Mr. Ibis e Devery Jacobs come Sam Black Crow.

American Gods è prodotta da Fremantle con l'executive producer Charles H. Eglee alla guida, con al suo fianco Neil Gaiman, Anne Kenney, Damian Kindler, David Paul Francis, Mark Tinker, Ian McShane, Craig Cegielski e Stefanie Berk.