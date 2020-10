American Gods 3: la data di uscita della nuova stagione su Amazon Prime Video

American Gods 3 ha una data di uscita: l'11 gennaio 2021 la terza stagione della serie tv creata da Neil Gaiman arriverà finalmente su Amazon Prime Video (tranne negli Stati Uniti, dove è distribuita da Starz).

Il creatore ed executive producer Neil Gaiman ha voluto comunicare direttamente ai fan di American Gods la buona notizia, pubblicando una lunga lettera in cui anticipa alcuni dei temi delle prossime puntate. "Quando ci siamo messi all'opera per la terza stagione di 'American Gods' non avevamo idea di come sarebbe risultata attuale. Sapevamo di voler tornare a ciò che il pubblico aveva amato di più del libro: che era tempo per Shadow di andare a Lakeside e provare a vivere una vita normale".

"Allo stesso tempo nella terza stagione volevamo concentrarci sui vari personaggi e i loro percorsi, mostrare Shadow mentre segue un cammino guidato dagli Dei, dai suoi antenati, diventando sempre più se stesso e decidendo allo stesso tempo chi essere e da quale parte stare, quella dell'umanità o quella degli Dei. Sapevamo anche di voler stringere ancora di più il legame tra Shadow e il territorio americano esplorando ciò che realmente significa "America" per le persone che la abitano, parlare di immigrazione e di tutte le popolazioni che sono giunte in questo territorio portando con sé i loro Dei. I nuovi Dei di smartphone, app e glitter richiedono sempre più la nostra attenzione, mentre i vecchi Dei vogliono avere ancora rilievo".

"L'America deve essere per tutti noi e "American Gods" deve riflettere questo concetto. Questa stagione parla proprio di questo. Piena di dramma, di emozione, di vero realismo ma anche di situazioni surreali, contiene alcune delle migliori performance che la serie abbia mai visto. Riporta in scena i personaggi preferiti, alcuni in nuove vesti, e nuovi Dei e personaggi mai incontrati. Sono fiero del nostro cast - di Ricky,Emily, of Yetide, Ian, Bruce, Demore, Omid e tutto il resto del cast - e di ciò che gli autori hanno fatto rinascere la storia. I problemi degli Dei e delle persone nella terza stagione di "American Gods" sono i problemi dell'America odierna.

Non ci aspettavamo che la trama si sviluppasse in maniera così attuale quando l'abbiamo creata, né pensavo che il romanzo sarebbe rimasto così al passo coi tempi quando l'ho scritto 20 anni fa. Ma sono contento che stia succedendo adesso, in un anno in cui sembra che storie sempre più varie vengano ascoltate, e onorate e che sia loro permesso di cambiare il futuro. Grazie mille, Neil Gaiman".

American Gods: una foto della terza stagione

In base alla sinossi precedentemente distribuita da Amazon e da Starz, abbiamo appreso che in American Gods 3 Shadow tenta di imporre la propria nuova personalità mettendo radici nell'idilliaca cittadina innevata di Lakeside, Wisconsin,dove scoprirà un oscuro segreto analizzando la propria divinità. Guidato nel suo viaggio spirituale dagli dei dei suoi antenati neri, gli Orishas, Shadow dovrà decidere se sposare l'identità divina o quella umana a servizio della collettività.

I nuovi membri del cast di American Gods 3 includono Iwan Rheon nei panni di Liam Doyle, Marilyn Manson in quelli di Jonah Wengren e Blythe Danner nel ruolo di Demeter. Confermato il ritorno di Ricky Whittle nel ruolo di Shadow Moon, Ian McShane in quello di Mr. Wednesday, Emily Browning in veste di Laura Moon, Yetide Badaki come Bilquis, Bruce Langley come Technical Boy, Crispin Glover come Mr. World, Omid Abtahi nel ruolo di Salim, Peter Stormare in quello di Czernobog, Demore Barnes come Mr. Ibis e Devery Jacobs come Sam Black Crow.

American Gods è prodotta da Fremantle con l'executive producer Charles H. Eglee alla guida, con al suo fianco Neil Gaiman, Anne Kenney, Damian Kindler, David Paul Francis, Mark Tinker, Ian McShane, Craig Cegielski e Stefanie Berk.