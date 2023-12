American Girl: Mattel annuncia il film ispirato alla sua linea di bambole

Mattel Films, dopo il successo ottenuto con Barbie, ha annunciato che le bambole della linea American Girl saranno al centro di un nuovo film.

Il progetto verrà co-prodotto da Paramount Pictures e Temple Hill Entertainment.

Un nuovo film ispirato a una linea di giocattoli

Il marchio American Girl è stato ideato nel 1986 da Pleasant T. Rowland, insegnante che ha voluto celebrare la giovinezza con delle bambole e dei libri avventurosi in grado di nutrire l'immaginazione delle ragazzine e rappresentare una fonte di educazione e intrattenimento.

Il film, per ora, non ha ancora un regista, ma a scrivere la sceneggiatura sarà Lindsey Anderson Beer (Sierra Burgess is a loser).

Il presidente di Mattel Films, Robbie Brenner, ha dichiarato: "American Girl è un marchio molto amato, ricco nella storia e nella narrazione, con milioni di fan devoti. Attraverso bambole, libri, esperienze dal vivo e film televisivi, il brand ha catturato i cuori per decenni. Siamo entusiasti di continuare il momentum di Mattel Film e di collaborare con Paramount Pictures, Temple Hill Entertainment e Lindsey Anderson Beer per portare in vita sul grande schermo American Girl".

Anderson Beer ha aggiunto: "Crescendo, io e mia sorella eravamo ragazze American Girl. Avevo Kirsten e lei aveva Molly. Non sembravano bambole con cui giocare, ma piuttosto persone reali e potevamo immaginarci nel loro mondo". La sceneggiatrice ha quindi aggiunto che si tratta di un marchio perfetto per diventare un film grazie a delle storie immersive particolarmente adatte ad approdare sul grande schermo. Lindsey ha concluso sottolineando: "Sono così entusiasta nel raccontare una storia che affronta le tematiche dell'adolescenza in un modo realistico e coinvolgente, e orgogliosa nel collaborare con Mattel Films, Paramount Pictures e Temple Hill per creare il film di American Girl che ho voluto vedere fin dall'infanzia".