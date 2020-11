America divisa - da Obama a Trump: stasera su Rai2 il documentario, alla vigilia delle elezioni USA 2020

America divisa - da Obama a Trump è il documentario, in onda stasera su Rai2 alle 21:20 in prima visione, prodotto da Rai Documentari, in collaborazione con la televisione pubblica americana PBS e il programma d'inchiesta Frontline, che per il secondo lunedì di seguito ci accompagna alla scoperta delle elezioni USA 2020.

Un documentario d'approfondimento che racconta la crisi politica e sociale della prima potenza economica e militare mondiale negli ultimi anni; dalla prima elezione di Barack Obama nel 2008 all'insediamento di Donald Trump nel gennaio 2017. American's Great Divide - From Obama to Trump racconta nei dettagli come l'America in quegli anni si sia spaccata e analizza ogni dossier e fatto di cronaca importante che negli ultimi anni ha visto Barack Obama e Donald Trump in contrasto tra loro.

Realizzato da Michael Kirk, il film racconta anche come la promessa di unità di Barack Obama sia crollata a vantaggio delle crescenti divisioni razziali, culturali e politiche che hanno gettato le basi per l'ascesa di Donald Trump. Nel doc anche testimonianze esclusive di Steve Bannon, della giornalista americana di Fox News, Megyn Kelly e di Joe Biden.