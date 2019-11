Ambra Angiolini festeggia i 25 anni di T'Appartengo con un video su Instagram

Ambra ha festeggiato su Instagram un importante anniversario: i 25 anni dal debutto della canzone T'Appartengo, uno dei brani che ha interpretato durante la trasmissione Non è la Rai e che hanno contribuito a farle ottenere un grande successo, anche nel campo musicale oltre che in quello televisivo.

La canzone T'Appartengo è stata scritta da Franco ed Ernesto Migliacci nel 1994 per affidarla ad Ambra che, a soli 17 anni, era una delle star emergenti dello show Non è la Rai ideato da Gianni Boncompagni.

Il brano è diventato in breve tempo un vero e proprio tormentone, con un mix di pop e rap, e il disco è poi riuscito a vendere oltre centomila copie durante la prima di settimana di presenza nei negozi.

Moltissimi fan ricordano ancora a memoria il testo della canzone e hanno celebrato insieme ad Ambra il raggiungimento dell'importante traguardo dei 25 anni.

La showgirl e attrice ha quindi condiviso tra le stories di Instagram una breve performance proprio sulle note di T'Appartengo, ecco il video: