Amber Heard vende un costoso regalo di Elon Musk per pagare Johnny Depp dopo aver perso il processo

Secondo quanto riferito, Amber Heard avrebbe venuto un costoso regalo di Elon Musk per pagare Johnny Depp dopo aver perso il processo per diffamazione: ecco di cosa si tratta.

Amber Heard ha deciso di vendere un regalo costoso che ha ricevuto da parte di Elon Musk per pagare Johnny Depp dopo aver perso il processo per diffamazione. L'attrice, in passato, ha avuto una relazione con il fondatore di Tesla e Space X durante la quale, secondo quanto riferito, ha ricevuto molti doni dal miliardario sudafricano.

Uno di questi regali era un'auto Tesla Model X: il veicolo elettrico può percorrere 628 km con una singola carica e vanta 1.200 cavalli. Nonostante sia un'auto abbastanza grande, può arrivare da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi e ha una velocità massima di 250 km/h.

In passato ci sono state delle controversie relative al fatto che abbia comprato lei stessa l'auto, dato che è un'attrice che può permettersi cose del genere, e in molti sostengono che non sia affatto un regalo di Musk ma, considerando che si tratta della versione più accessoriata dell'auto, è doveroso specificare che costa circa 130.000 dollari.

Secondo una fonte anonima Amber Heard ha già firmato per vendere l'auto dopo che la giuria del processo per diffamazione tra lei e Johnny Depp ha stabilito che il suo editoriale, pubblicato sul Washington Post nel 2018, è stato diffamatorio nei confronti della star di Pirati dei Caraibi.