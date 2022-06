Amber Heard ha speso una cifra esorbitante in affitto durante il processo contro Johnny Depp

Sebbene l'avvocato di Amber Heard abbia dichiarato che il suo cliente sta affrontando dei gravi problemi finanziari, secondo TMZ l'attrice ha affittato una casa ad una cifra esorbitante durante il processo contro Johnny Depp: il rapporto afferma che la proprietà le è costata 22.500 dollari al mese.

Come accennato in precedenza, la notizia arriva per gentile concessione di TMZ che sostiene di essere entrata in possesso del contratto. Secondo quanto riferito, la casa in questione, che si trova a poco meno di 30 minuti dal tribunale della contea di Fairfax, è un palazzo di 13.000 piedi quadrati.

Il palazzo si trova su un acro di terreno ed è dotato di un proprio campo da tennis, l'interno presenta una sala home theater, una sala fitness e un centro benessere. Questo prezzo mensile è estremamente alto per la maggior parte di noi, anche se, trattandosi di una celebrità, solitamente non farebbe neanche notizia.

Nel caso di Amber Heard le cose cambiano però: l'avvocato della star ha rivelato che l'attrice non è in grado di pagare i 10 milioni che deve all'ex marito Johnny Depp, dopo aver perso la causa per diffamazione che aveva intentato contro di lei, e che farà appello contro il verdetto.