Amber Heard: la sorella sostiene l'attrice dopo la vittoria del processo per diffamazione di Johnny Depp

La sorella minore di Amber Heard, Whitney Heard Henriquez, ha sostenuto pubblicamente l'attrice dopo che Johnny Depp ha vinto il processo per diffamazione aggiudicandosi ben 15 milioni di dollari. L'attore aveva citato in giudizio l'ex moglie dopo che quest'ultima, nel 2018, aveva scritto un editoriale in cui sosteneva di essere una donna sopravvissuta agli abusi domestici.

Nonostante la sconfitta, la Henriquez ha deciso di rimanere al fianco della Heard condividendo un post su Instagram: "Sono ancora al tuo fianco, sorellina. Ieri, oggi e domani sarò sempre orgogliosa di te per esserti difesa, per avere testimoniato sia qui in Virginia che nel Regno Unito e per essere la voce di tanti che non possono parlare di ciò che accade dietro le porte chiuse".

"Lo sapevamo che questa sarebbe stata una battaglia faticosa e che tutte le carte erano contro di noi", ha continuato Whitney Heard. "Ma ti sei alzata e hai parlato nonostante tutto. Sono così onorata di avere testimoniato per te e lo rifarei un milione di volte perché so cosa ho visto e perché la verità è sempre dalla tua parte."

"Mi dispiace così tanto che ciò non sia rispecchiato dalla decisione presa da questa giuria, ma non mi arrenderò mai, né lo faranno tutti coloro che stanno dalla tua parte. Per sempre dalla tua parte", ha concluso la sorella di Amber Heard, confermando la sua presunta versione dei fatti.