Amber Heard ha deciso di scrivere un libro sulla sua relazione con Johnny Depp

Amber Heard, dopo aver perso il processo per diffamazione contro il suo ex partner Johnny Depp, ha deciso di scrivere un libro: secondo quanto riportato da Ok Magazine, l'attrice ha firmato un contratto per quello che è stato descritto come un "libro rivelatore", attraverso il quale racconterà la sua versione dei fatti a proposito della famigerata relazione con l'attore, nata nel 2012 sul set di The Rum Diary - Cronache di una passione.

La Heard avrebbe già firmato il contratto con una casa editrice e sarebbe pronta a tornare a parlare in modo dettagliato della sua storia con Depp, al quale Amber dovrà versare 10 milioni di dollari dopo essere stata giudicata colpevole di diffamazione durante il processo che ha avuto luogo in Virginia.

Un insider si è rivolto a OK Magazine per parlare delle difficoltà finanziarie che l'attrice sta attraversando, rivelando anche che cosa spera di ottenere con la sua nuova avventura: "Amber considera finita la sua carriera a Hollywood. È alle prese con le trattative per la stesura del libro ed è entusiasta di questo progetto".

"A questo punto non ha nulla da perdere e vuole raccontare tutto", ha proseguito la fonte prima di rivelare che Amber Heard è stata praticamente costretta ad accettare a causa delle sue serie difficoltà economiche. Dror Bike, un avvocato divorzista di New York e autore di best seller, ha dichiarato che, a suo modo di vedere, scrivere un libro di questo tipo potrebbe essere un grosso rischio per la star: "Depp e i suoi avvocati leggeranno e ascolteranno tutto ciò che afferma Heard. Se supera il limite, il che è probabile, non c'è dubbio che verrà colpita con un'altra causa per diffamazione e finirà di nuovo in tribunale".