Amber Heard si è sballata per 24 ore al Festival di Coachella, tra ecstasy, alcol e funghi allucinogeni

L'infermiera privata di Amber Heard, Erin Falati, ha scritto nei suoi appunti che l'ex moglie di Johnny Depp si è sballata e ha fatto festa per 24 ore di fila dopo aver preso funghi allucinogeni, ecstasy e aver bevuto alcol al Festival di Coachella nell'aprile del 2016.

"La cliente ha ammesso di aver fatto uso di droghe illecite durante il viaggio, specificando di aver ingerito funghi allucinogeni e MDMA contemporaneamente per poi continuare a consumare una serie di alcolici. La cliente ha detto di essere stata sballata per 24 ore di fila", ha spiegato l'infermiera di Amber dopo aver consultato i suoi appunti.

La Falati ha ricordato a Heard che l'uso illecito di droghe non sarebbe stato tollerato dal personale medico e che avrebbe potuto interagire negativamente con gli altri suoi farmaci. "La cliente ha ascoltato le mie parole e si è messa a ridere, confessando di aver preso funghi e MDMA il 9 maggio 2016 presso la casa di un conoscente di alto profilo", rivela la nota dell'infermiera. "La cliente ha riferito che suo marito non era a conoscenza del conoscente maschio o del suo uso illecito di droghe".

Amber Heard, infine, avrebbe detto all'infermiera di avere avere avuto una dipendenza da cocaina e alcol in passato, ma che non faceva uso di cocaina da quando lei e suo marito si sono incontrati per la prima volta. Secondo gli appunti della Falati, l'attrice beveva da uno a tre bicchieri di vino ogni notte, aveva avuto problemi di disturbi alimentari, insomnia, bipolarismo ed era solita rispondere alla pressione con "rabbia impulsiva e urla".