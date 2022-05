Amber Heard, la psicologa: "Non è affetta da disturbo post-traumatico da stress"

Shannon Curry, un testimone chiamato in difesa di Johnny Depp, ha confutato la testimonianza della dottoressa Dawn Hughes, che all'inizio del processo aveva affermato che Amber Heard era palesemente affetta da un disturbo post-traumatico da stress. Shannon aveva già testimoniato al processo ed è stata nuovamente convocata dagli avvocati dell'attore per esprimere la sua opinione a proposito della salute mentale della sua ex moglie.

La Curry, una psicologa clinica e forense che ha trascorso 12 ore con la Heard, ha detto che la Hughes non ha somministrato i test adeguati per arrivare alla sua diagnosi di disturbo da stress post-traumatico: "Come ho detto in precedenza, in qualsiasi tipo di contesto forense, la persona valutata è incentivata a presentarsi in un modo che avvantaggi l'esito del suo caso".

"Quindi ti devi sempre avvicinare all'esame, credo che l'abbia detto anche la dottoressa Hughes, con una buona dose di scetticismo. Ma lo scetticismo, da solo, non è sufficiente ... Dobbiamo somministrare test oggettivi molto completi", ha continuato la psicologa.

La dottoressa Hughes, una psicologa clinica che il team legale di Amber Heard aveva precedentemente chiamato alla sbarra, ha testimoniato di aver diagnosticato all'attrice un disturbo da stress post-traumatico a causa delle presunte violenze subite durante la sua relazione con Depp.