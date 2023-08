Amber Heard non sarà processata dal governo australiano per aver introdotto illegalmente i suoi cani nel paese

Amber Heard è stata graziata dal governo australiano: il dramma si è concluso e la star di Aquaman non sarà processata per aver introdotto i suoi cani nel paese.

Amber Heard non affronterà ulteriori procedimenti legali in relazione all'aver introdotto illegalmente i suoi cani in Australia nel 2015: le autorità australiane hanno annunciato che l'attrice di Aquaman non sarà accusata in relazione alle accuse secondo cui avrebbe mentito riguardo ai dettagli su come i suoi due Yorkshire terrier siano stati introdotti in Australia.

Il fatto che la Heard non avesse dichiarato di portare i suoi cani nel paese all'arrivo andava contro le normative di quarantena dell'Australia e, nel luglio di quell'anno, un portavoce del Dipartimento di Pubblica Prosecuzione confermò che erano state presentate due accuse di importazione illegale dei cani nel paese contro la star.

Cannes 2019: Amber Heard sul red carpet di Dolor y Gloria

L'Australian Broadcasting Corporation riferisce che in tribunale nel 2020 sia l'ex assistente di Depp che quello di Heard confermarono le affermazioni secondo cui Heard era a conoscenza delle problematiche legate all'importazione dei cani in Australia. Tuttavia, secondo l'autorità australiana per la biosecurity, il Dipartimento di Agricoltura, Pesca e Foreste, i pubblici ministeri hanno ora deciso di abbandonare il caso:

"Non saranno avviate azioni penali nei confronti dell'attrice Amber Heard per le accuse relative alla sua condanna per l'importazione illegale di due cani in Australia nel 2015. Il dipartimento ha collaborato con le agenzie, sia in Australia che all'estero, per indagare su queste affermazioni contro la signora Heard. Un memoriale di prove è stato consegnato al Commonwealth Director of Public Prosecutions, che ha preso la decisione di non procedere in questo caso avendo applicato la Prosecution Policy del Commonwealth".