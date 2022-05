Amber Heard nega di aver mentito, nonostante la testimonianza di Kate Moss

L'avvocato di Johnny Depp, Camille Vasquez, ha interrogato Amber Heard a proposito di Kate Moss durante la giornata di ieri: l'attrice ha negato di aver mentito sebbene avesse precedentemente testimoniato a proposito di una diceria secondo cui Depp in passato avrebbe spinto la Moss giù da una rampa di scale nel bel mezzo di una discussione.

La supermodella britannica ha brevemente testimoniato questo mercoledì negando la voce diffusa dalla Heard e dicendo che è semplicemente scivolata durante una vacanza con Depp che ha avuto luogo in Giamaica negli anni '90. Johnny, in seguito, ha testimoniato a sua volta, negando la voce e mettendola a tacere per sempre.

A questo proposito la star di Aquaman ha detto: "Tutte le persone che hanno vissuto negli anni '90 e conoscevano entrambi, conoscevano anche quella diceria. Più persone ne hanno parlato in mia presenza e, ovviamente, è la prima cosa che mi è passata per la testa quando il mio violento marito ha colpito mia sorella".

"So che ci sono una marea di individui pronti a testimoniare in suo favore e a dire qualsiasi cosa per lui", ha concluso Amber Heard. "Questo è il suo potere. Ecco perché ho scritto l'editoriale. Stavo parlando precisamente di questo fenomeno".