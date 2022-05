Amber Heard nega di aver scritto il titolo dell'editoriale per il quale Johnny Depp le sta facendo causa

Amber Heard ha appena negato di aver scritto il titolo dell'editoriale per il quale Johnny Depp le sta facendo causa per diffamazione per una cifra pari a cinquanta milioni di dollari.

Amber Heard ha rivelato di essersi rifiutata di essere coinvolta nella stesura del titolo dell'editoriale pubblicato sul Washington Post per il quale l'ex marito Johnny Depp la sta denunciando per per diffamazione: l'attrice ha categoricamente negato di aver scritto il suddetto titolo.

Dopo aver risposto che la bozza dell'articolo era stata scritta dall'ACLU, come aveva già indicato uno dei rappresentanti della onlus, alla domanda dell'avvocato su quale ruolo avesse giocato nella scelta del titolo dell'editoriale del Washington Post, la Heard ha risposto: "Nessuno".

L'attrice ha quindi negato di conoscere il titolo in questione, rivelando di averlo scoperto all'inizio di questa battaglia legale. La star ha anche dichiarato di avere l'articolo di giornale incorniciato nella sua abitazione, specificando però che non era al corrente dell'esistenza di questa versione, sebbene il titolo sia visibile sul suo account Twitter in un messaggio che ha condiviso con i suoi follower.

Amber Heard ha sottolineato che ogni parola dei suoi articoli pubblicati sul Washington Post è vera: "Non si tratta di Johnny. L'unico a pensarlo è Johnny... Riguarda me, cosa mi è successo... È ciò che è successo a me. Ironia della sorte, l'unico che pensa che parli di lui è Johnny".