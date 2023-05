Amber Heard lascia Hollywood e si trasferisce a Madrid con sua figlia

Secondo quanto riferito da Alison Boshoff del Daily Mail, Amber Heard ha lasciato Hollywood per Madrid insieme a sua figlia Oonagh. Sebbene i rappresentanti della star debbano ancora commentare il suo presunto trasferimento, quel che è certo è che l'attrice ha trascorso molto tempo in Spagna negli ultimi mesi.

Lo scorso ottobre la Heard è stata avvistata sulle spiagge di Palma di Maiorca e, giorni prima, era stata vista giocare con sua figlia in un parco per bambini durante una vacanza a Madrid. "È bilingue ed è felice lì, cresce sua figlia lontano da tutto il frastuono e le dicerie", ha riferito la giornalista del Daily Mail.

Un'amica anonima della star, secondo quanto riportato dalla Boshoff, avrebbe affermato: "Non credo che abbia fretta di tornare a recitare, men che meno di tornare a vivere a Hollywood. Mai dire mai però, probabilmente deciderà di tornare quando sarà il momento giusto per lei o per il progetto giusto".

Come riportato in precedenza, Amber Heard deve pagare 10 milioni di dollari di risarcimento al suo ex marito Johnny Depp e 350.000 dollari di danni punitivi per averlo diffamato in un articolo che ha scritto per il Washington Post nel 2018. Nonostante il dramma legale, sembra che l'attrice si stia godendo la sua nuova vita a Madrid e, secondo quanto riferito dalla sua amica anonima, il trasferimento in Spagna "potrebbe essere proprio ciò di cui ha bisogno per ricominciare da capo".