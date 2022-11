Amber Heard: le femministe la difendono per le molestie subite dopo il processo con Johnny Depp

Circa 130 firmatari hanno deciso di sostenere pubblicamente Amber Heard per le discriminazioni subite dopo aver perso la causa per diffamazione contro Johnny Depp.

Più di 130 firmatari, tra cui figura anche la femminista Gloria Steinem e importanti organizzazioni per i diritti delle donne, hanno pubblicato una lettera aperta a sostegno di Amber Heard, per le molestie subite dopo aver perso la sua famigerata causa per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp.

Nella lettera, condivisa per la prima volta da NBC News, una serie di gruppi femministi come l'Organizzazione nazionale per le donne hanno espresso il proprio sostegno nei confronti della Heard e condannato le molestie che la star di Aquaman ha subito dopo la fine del processo.

"Gran parte di queste molestie è stata alimentata da disinformazione, misoginia, bi-fobia e un ambiente violento come quello dei social media in cui le accuse di violenza domestica e violenza sessuale di una donna sono state prese in giro per divertimento", afferma la lettera.

Amber Heard sta affrontando un momento molto difficile e di recente si è perfino cancellata da Twitter dopo che la piattaforma è stata comprata da Elon Musk. Molti presumono che l'attrice si sia cancellata per la moltitudine di tweet che la riguardano in cui migliaia di persone l'accusano di aver mentito a proposito delle presunte violenze subite da parte di Depp.