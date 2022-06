Amber Heard: "Le ex di Johnny Depp hanno paura di accusarlo di violenza"

Amber Heard ha dichiarato che le altre ex partner di Johnny Depp potrebbero avere troppa paura di sperimentare un contraccolpo mediatico come il suo, nel caso in cui decidessero di farsi avanti accusando di abusi e violenze la star di Pirati dei Caraibi.

Nella sua intervista andata in onda su Dateline della NBC, la Heard ha risposto a una domanda di Savannah Guthrie sul motivo per cui è l'unica ex di Mr Depp ad accusarlo pubblicamente di violenza. "Guarda cosa mi è successo quando mi sono fatta avanti", ha dichiarato Amber. "Vorresti che succedesse a te?".

Durante il processo per diffamazione che ha avuto luogo presso il tribunale di Fairfax, in Virginia, l'attrice ha testimoniato su molteplici presunti episodi di violenza che il signor Depp ha categoricamente negato, svelando che in realtà era proprio l'ex moglie ad essere violenta con lui durante la loro relazione.

Durante il processo, Amber Heard ha fatto riferimento a una voce secondo cui l'ex marito una volta avrebbe spinto Kate Moss giù per le scale. La supermodella ha negato tutto durante la sua testimonianza: "Non mi ha mai spinto, preso a calci o gettata giù per le scale". Anche Ellen Barkin, una delle ex partner di Depp, ha testimoniato dicendo che una volta Johnny ha lanciato per terra una bottiglia di vino in una stanza d'albergo quando i due si frequentavano all'inizio degli anni '90. La bottiglia non ha colpito né lei né nessun altro nella stanza.