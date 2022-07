Amber Heard chiede alla corte di respingere il verdetto del processo contro Johnny Depp

Gli avvocati di Amber Heard hanno affermato che il verdetto di 10 milioni di dollari emesso in favore di Johnny Depp non è supportato dalle prove.

Amber Heard sta tentando di ribaltare la sentenza di giugno nel caso di diffamazione in cui erano coinvolti lei e il suo ex marito Johnny Depp: meno di un mese dopo aver perso il processo, gli avvocati dell'attrice hanno chiesto a un giudice del tribunale del circuito della contea di Fairfax di annullare il verdetto contro di lei o ordinare un nuovo processo.

Johnny Depp e Amber Heard con il chitarrista Keith Richards

Secondo quanto riferito da Court House News, il team di legali di Amber sostiene che la somma, che ammonta a più di 10 milioni di dollari, non è affatto giustificata dalle prove fornite alla giuria. Gli avvocati hanno anche contestato l'affermazione del signor Depp secondo cui i commenti fatti dalla signora Heard in un editoriale gli avrebbero fatto perdere la sua parte in Pirati dei Caraibi e hanno affermato che almeno un giurato non è stato sottoposto allo screening richiesto dal personale del tribunale.

Il processo, durato più di sei settimane, che ha coinvolto le due stelle del cinema era incentrato proprio sulle affermazioni del signor Depp, secondo il quale l'editoriale del 2018 pubblicato sul Washington Post dall'ex moglie lo aveva diffamato, rovinando la sua reputazione e la sua carriera.

Amber Heard, protagonista di The Ward

Il mese scorso la giuria ha ritenuto che Amber Heard avesse effettivamente diffamato il signor Depp nell'editoriale. L'attrice è stata condannata a pagare ben 15 milioni di dollari al suo ex marito, in danni punitivi e compensativi.