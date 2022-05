Amber Heard, un'amica dichiara: "Le donne che la odiano hanno poca autostima"

Eve Barlow ha criticato apertamente le donne che manifestano odio nei confronti della sua amica Amber Heard, affermando che lo fanno soltanto a causa della loro "poca autostima" e gelosia che nutrono nei confronti delle donne dotate di "forza" e "bellezza".

Depp ha citato in giudizio la Heard per 50 milioni in una causa per diffamazione dopo che l'attrice ha scritto un editoriale sulle sue esperienze in quanto donna sopravvissuta alla violenza domestica. Durante il processo, diverse fonti hanno riferito che alla Barlow è stato vietato di frequentare il tribunale per non aver rispettato la regola che vieta l'uso dei cellulari.

Continuando a parlare a nome della Heard, in un momento in cui il mondo intero sembra essersi schierato dalla parte di Depp, la Barlow ha espresso la sua opinione sul motivo per cui le donne sembrano odiare Amber: "È facile per le donne con bassa autostima odiare AH o giustificare il loro pregiudizio nei confronti della forza/bellezza femminile archetipica negando la loro invidia per essa".

Inutile sottolineare che il controverso commento della Barlow abbia causato un'enorme polemica online, non appena gli utenti hanno iniziato a risponderle a suon di tweet: "Quindi le donne che non supportano Amber Heard hanno una bassa autostima? Wow", e ancora: "Ma che cosa stai dicendo? Dovresti vergognarti in quanto donna, qui non si tratta di forza o bellezza ma di una bugiarda manipolatrice che ha bisogno di cure".