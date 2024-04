Amazon: il TCL 75T8A Google TV QLED 75 pollici, VRR 144Hz, 4K Ultra HD, Full Array Local Dimming è in sconto

Pur se l'andare al cinema resta l'esperienza più totalizzante dal punto di vista della fruizione filmica, ad oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante anche per quanto concerne l'home video e l'intrattenimento casalingo. Nell'eventualità in cui foste alla ricerca di un televisore per godervi al meglio i vostri film, programmi o serie tv preferiti a casa, ci pensa Amazon con un'offerta a tempo niente male. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovare il TCL 75T8A Google TV QLED 75 pollici, VRR 144Hz, 4K Ultra HD, Full Array Local Dimming a 1.099,90€, con uno sconto del 15% sul prezzo più basso recente (1.299,90€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere dettagli aggiuntivi sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Su Amazon, nella sezione "informazioni su questo prodotto", il TCL 75T8A Google TV QLED 75 pollici, VRR 144Hz, 4K Ultra HD, Full Array Local Dimming viene indicato come dotato di: QLED (la tecnologia all'avanguardia Quantum Dot riproduce un'infinità di colori e sfumature, per immagini brillanti e realistiche), Full Array Local Dimming (migliora ulteriormente la tua esperienza di visione, grazie a immagini con contrasti netti, neri intensi e bianchi brillanti), 4K HDR PRO 1000 unito alla tecnologia Quantum Dot offre un'esperienza High Dynamic Range (HDR) di alto livello, grazie a colori accurati e dettagli precisi, DOLBY ATMOS (Il suono non è mai stato così intenso! Lasciati trasportare al centro delle scene che ami grazie al suono avvolgente ed estremamente realistico di questo TV) e GOOGLE TV per un intrattenimento semplice e illimitato. Controllo vocale Google Assistant hands-free integrato e compatibile con Alexa.

Se anche voi siete alla ricerca di uno schermo all'avanguardia, buono sia per il gaming, che per l'intrattenimento, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare il TCL 75T8A Google TV QLED 75 pollici, VRR 144Hz, 4K Ultra HD, Full Array Local Dimming su Amazon.