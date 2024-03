Su Amazon il proiettore YABER WiFi 5Ghz Bluetooth 5.1 Bidirezionale 1080p Nativo e 4k è in sconto lampo

Gli amanti del cinema lo sanno benissimo, tutta la magia derivante dai lungometraggi si sviluppa partendo dalla sala cinematografica e, ancora più nel dettaglio, dal fascio di luce proveniente dal proiettore sul posto. La resa generale di questi strumenti è accresciuta sempre di più nel corso degli anni, sviluppandosi di pari passo col progresso dello stesso mezzo cinema e di tutta la tecnologia ad esso associata, direttamente e indirettamente. Non soltanto in sala però, dato che gli appassionati possono sempre optare per il proiettore perfetto anche per la propria abitazione e setting privato. Ma quale scegliere?

Abbiamo deciso di venirvi in contro, in questo senso, segnalandovi un'offerta lampo attualmente su Amazon. Sul sito potete infatti trovare il proiettore YABER WiFi 5Ghz Bluetooth 5.1 Bidirezionale 9500 Lumens 1080p Nativo e 4k, PPT 4P/4D Keystone Digitale Zoom -50% Proiettore Full HD per iOS/Android/PC/PS4/PS5 in offerta. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo è possibile trovarlo a 179,99€, con uno sconto del 10% (e la possibilità applicare un coupon 80€) sul prezzo più basso recente (199,99€).

Un proiettore in casa propria

Su Amazon il proiettore YABER in questione viene così descritto nella sezione "descrizione prodotto": _"Ispirato alla serie di film sullo spazio, il proiettore WiFi e Bluetooth Yaber V10 ha adottato per la prima volta il design in stile spaziale. Le caratteristiche di V10 sono dimensioni portatili, risoluzione 1080P, WiFi dual-band 5GHz/2,4GHz, Bluetooth bidirezionale 5.1, innovativa funzione di correzione trapezoidale a 4 punti (±50° per quattro angoli), che è una funzione di correzione trapezoidale 4D aggiornata. Risoluzione nativa 1920 * 1080P, luminosità 9500 L, contrasto 12000: 1, l'ampio schermo da 350 "offre dettagli dell'immagine incredibilmente nitidi, notevole chiarezza dell'immagine e ripristina la visione dei colori reali sia a casa che in azienda".

Questo proiettore è inoltre dotato di un sistema di raffreddamento ad alta efficienza, file di presentazione direttamente tramite USB e altre piccolezze.

Se interessati all'acquisto del proiettore Yaber non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarlo su Amazon.