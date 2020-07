Amazon Prime Video: arrivano i profili per gli utenti

Jack Ryan 2: John Krasinski e Wendell Pierce in una foto della seconda stagione della serie Amazon

Sulla falsariga di Netflix e Disney+, ora anche Amazon Prime Video offrirà la possibilità di creare profili multipli con un singolo abbonamento, per persone che vivono sotto lo stesso tetto. Da oggi, almeno negli Stati Uniti (la notizia è stata riportata solo da testate americane per ora), sarà possibile per ogni utente creare un massimo di sei profili individuali, di cui uno principale e gli altri cinque impostabili per bambino o adulti.

Nel primo caso, come riporta Slash Film, saranno disponibili solo contenuti adatti dai dodici anni in giù, con un solo cavillo: in modalità offline i singoli profili sono disabilitati, e gli utenti più giovani potranno vedere i titoli scaricati dagli adulti. Un altro aspetto curioso è legato alla componente tecnica della creazione dei profili: se si vuole rimuovere l'opzione degli utenti multipli dalle impostazioni dell'account, non sarà più possibile ripristinarla in un secondo momento.

Questa modifica, come sottolineato dai media statunitensi, arriva dopo anni di lamentele da parte di stampa e pubblico, delusi dall'impossibilità di impostare profili multipli come invece consentito fin dall'inizio da altre piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Hulu e HBO Max (gli ultimi due attualmente sono disponibili solo negli USA).

Rimangono però da risolvere altri problemi, tra cui l'interfaccia poco intuitiva per quanto riguarda la reperibilità di tutti i film e le serie in catalogo e la questione del materiale acquisito da terzi: in paesi dove esiste il doppiaggio, molti titoli d'archivio sono disponibili solo nella lingua locale, laddove altre piattaforme propongono sempre la versione originale. Un difetto che non si presenta invece per le produzioni originali come la seconda stagione di Hanna, disponibile dal 3 luglio. Molto attesa anche la seconda annata di The Boys, che debutterà il 4 settembre con i primi tre episodi, proponendo poi gli altri cinque a cadenza settimanale.