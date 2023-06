Amazon Prime Day 2023: l'11 e il 12 luglio tenetevi pronti per le nuove offerte fuori di testa

L'11 e il 12 luglio ritorna l'attesissimo Prime Day, evento dedicato alle offerte riservate ai clienti Amazon Prime, che quest'anno presenterà anche le "Esperienze Prime Day". Gli utenti potranno godere di eventi musicali esclusivi, soggiorni curati da Alexa, weekend alla scoperta delle piccole e medie imprese italiane e tante altre cose da non perdere.

Per due giorni interi, gli abbonati Prime potranno approfittare di sconti su una vasta gamma di prodotti comprendenti numerosi marchi, tra cui HP, LG, Oral-B e Philips, accompagnati da offerte inerenti alle piccole e medie imprese italiane.

Le 48 ore del Prime Day inizieranno a mezzanotte dell'11 luglio e dureranno fino alle 23:59 del 12 luglio. Le offerte, che spaziano in tutte le categorie, dalla moda all'elettronica fino ai videogiochi e agli articoli per la casa, saranno disponibili per tutta la durata dell'evento, offrendo grandi risparmi su numerosi prodotti. Tutte le informazioni sono disponibili su amazon.it/primeday.

Ma le novità non finiscono qui: anche quest'anno i clienti Amazon Prime potranno vivere momenti indimenticabili grazie alle "Esperienze Prime Day". Durante questi due giorni, gli affezionati al servizio avranno inoltre l'opportunità di acquistare una selezione di prodotti legati a esperienze uniche, che includono l'incontro con artisti musicali, la scoperta di aziende iconiche e delle piccole e medie imprese italiane nella vetrina Made in Italy su Amazon.it. Tutto ciò sarà disponibile per l'acquisto, una tantum, esclusivamente l'11 e il 12 luglio sul portale dedicato. Nuove esperienze saranno messe in vendita in quantità limitata ogni ora, dalle 10:00 dell'11 luglio alle 18:00 del 12 luglio, in entrambi i giorni, fino a esaurimento scorte.

Come prepararsi al meglio per il Prime Day?

Prepararsi opportunamente per il Prime Day è più facile che mai. I clienti Amazon Prime hanno la possibilità di ricevere consigli personalizzati sui prodotti e impostare notifiche e promemoria sulle offerte che più interessano, così da prepararsi in vista della loro messa in vendita, oppure creare una lista dei desideri in cui includere tutto quello che si vorrebbe acquistare. Per partecipare, ci si può iscrivere ad Amazon Prime o iniziare un periodo di uso gratuito da trenta giorni.

Esperienze Prime Day - Music

Vinile "La primavera della mia vita" + escursione in barca all'Isola di Ortigia, cuore di Siracusa, con Colapesce Dimartino.

CD "Stupido amore" + concerto e Meet&Greet con Mecna a Roma o Milano.

CD "wax (Edizione Autografata con Poster - Esclusiva Amazon.it)" + live showcase a Milano con Wax, uno dei finalisti della ventiduesima edizione di Amici 2023.

Esperienze Prime Day - Made in Italy

Svuotatasche + laboratorio artigianale di mosaico presso Guizzo Creart a Povegliano (TV) per apprendere le tecniche di lavorazione di oggetti personalizzati, con soggiorno presso la villa di charme Giusti Country House di Nervesa della Battaglia (TV). Il pacchetto comprende: il pernottamento in camera matrimoniale con la prima colazione e cena con menù degustazione di specialità locali presso il Ristorante La Baita.

Olio extravergine di oliva italiano DOP + tour delle valli tra Assisi e Spello, con Gnavolini Raccolta Sapore a Bastia Umbra (PG), per entrare in contatto con la lavorazione del pregiato olio extra vergine di oliva prodotto nel cuore verde d'Italia, accompagnato da un soggiorno presso l'Asisium Boutique Hotel di Assisi. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Junior Suite con prima colazione e cena con menù degustazione in abbinamento a vini locali presso il ristorante "Osteria del Corso" dell'albergo.

Crema Spalmabile 100% Nocciole + visita presso la sede di Damiano Think Organic a Torrenova (ME) per scoprire i segreti della lavorazione di golose specialità a base di frutta secca, con soggiorno presso l'Hotel Seaside di Capo d'Orlando (ME). Il pacchetto comprende: il pernottamento in camera Deluxe fronte mare con prima colazione e cena con menù degustazione di specialità locali presso il ristorante dell'albergo.

Cuscino in trucioli di Cirmolo e Falda di Cotone + percorso alla scoperta della lavorazione del legno e delle preziose proprietà del cirmolo con Spirit of Dolomites, presso la caratteristica segheria di Redagno (BZ), e sosta allo shop per scoprire i prodotti dell'azienda con soggiorno presso il Berghotel Miramonti di Tesero (TN), nel cuore delle Dolomiti. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Classic con prima colazione e cena con menù gourmet presso il ristorante dell'hotel.

Collana in vero corallo rosso sardo + lezione sui coralli preziosi e sulla sostenibilità della pesca, abbinata a uno speciale focus sulla raffinata lavorazione della filigrana sarda con Sanna Gioielli a Oristano, e soggiorno presso l'Hotel Lido Beach di Torre Grande, frazione marina di Oristano. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Superior vista mare con prima colazione e cena con menù degustazione tipico sardo (a scelta carne o pesce) presso il "Ristorante White" dell'albergo.

Esperienze Prime Day - Lifestyle

Barolo Magnum Lo Zoccolaio in cassa di legno + escursione guidata in ebike nelle terre del Barolo + visita alla Cascina Lo Zoccolaio con degustazione di formaggi e salumi locali abbinati a vini rossi della cantina.

Barolo Magnum Lo Zoccolaio + caccia guidata al tartufo nelle terre del Barolo + visita alla Cascina Lo Zoccolaio con degustazione di formaggi e salumi locali abbinati a vini rossi della cantina.

Sant'Orsola Prosecco DOC Luxury Magnum + visita allo stabilimento Sant'Orsola con aperitivo a base di formaggi e salumi locali accompagnati da vini della cantina.

ELEM Alta Langa DOCG + 2 calici + Elèm Wellness Experience presso Villa Fontana di Agliano Terme che prevede ingresso in SPA con degustazione di Elèm Alta langa.

Una cassa di Corona Extra + 2 biglietti per la tappa italiana del Corona Sunsets Festival, in programma per il 22 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico (PI).

Bottiglia di Metodo Classico Valdobbiadene DOCG Tenuta Pradase + soggiorno di due notti presso Casa Valdo, struttura in Valdobbiadene, con vista sui vigneti storici del Prosecco DOCG. Il pacchetto comprende: ricca colazione alla carta, cocktail di benvenuto, degustazione di vini con cicchetti gourmet e 1 bottiglia di spumante Valdo in omaggio.

Swarovski Bracciale Millenia + 2 biglietti con audioguida per visitare i Mondi di Cristallo

Swarovski (Wattens, Austria), luogo di ineguagliabile fantasia che da oltre 16 anni incanta i visitatori.

Negroni Cocktail Kit + Martini Discovery Tour per esplorare Casa Martini a Pessione (TO), scoprire le piante aromatiche e gli ingredienti che rendono unici i prodotti Martini, scoprire la storia dell'azienda e visitare lo stabilimento produttivo Martini! La visita termina con con il tasting dei prodotti Martini.

Anche quest'anno i clienti Amazon Prime non dovranno aspettare il Prime Day per iniziare lo shopping, potendo prenotare in anticipo gli eventi e le cose che più interessano. Le offerte anticipate, infatti, iniziano prima.

Spesa in giornata

Amazon Fresh : Dal 27 giugno, i clienti Amazon Prime possono ottenere sconti esclusivi in cassa su una speciale selezione di centinaia di prodotti che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l'infanzia. Questi avranno sconti ancora più vantaggiosi durante i due giorni dell'evento. Inoltre, si potrà approfittare delle offerte del mese con sconti fino al 25%.

Amazon Supermercato : dal 21 giugno, U2 Supermercato e Pam PANORAMA renderanno disponibili, per i clienti Amazon Prime, offerte su centinaia di prodotti per la spesa di tutti i giorni. Inoltre i nuovi clienti avranno 10€ di sconto sui primi 3 ordini di almeno 50€ spesi su U2 Supermercato e, a partire dal 01/07, 15€ di sconto sui primi 3 ordini di almeno 70€ spesi su Pam PANORAMA.

Amazon Music Unlimited : dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai fruito di Amazon Music Unlimited, potranno provarlo per un periodo gratuito di 4 mesi (al termine dei quali l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 € al mese). Inoltre, coloro che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited per la prima volta, possono accedere al Piano Famiglia, con utilizzo gratuito per un periodo di 4 mesi.

Audible : Dal 21 giugno, per quelli che non hanno mai provato Audible.it (o hanno disdetto l'abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile abbonarsi al servizio per un periodo gratuito di 3 mesi e avere accesso illimitato a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e Audible Originals, da ascoltare ovunque e in qualsiasi momento, anche offline, da app o sito web (non sarà possibile usufruire del periodo di uso gratuito di 30 giorni, dopo 3 mesi l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 € al mese).

Kindle Unlimited : A partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così di un accesso illimitato a milioni di eBook e una selezione di riviste su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei. Si applicano termini e condizioni.

Amazon Photos : I clienti Amazon Prime che scaricheranno l'app Amazon Photos e caricheranno la loro prima foto, riceveranno un credito di €15 da utilizzare su Amazon.it quando. L'offerta è disponibile da oggi fino al 7 luglio.

Amazon Prime Gaming: da oggi e fino all'11 luglio, i clienti Amazon Prime possono ricevere dei bonus ogni settimana su vari giochi, tra cui Prey, Baldur's Gate II, Shovel Knight: Showdown, e STAR WARS: Il Potere della Forza™. Inoltre, I clienti Amazon Prime hanno accesso a vari contenuti in-game per molti giochi popolari nel corso delle prossime quattro settimane, tra cui Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0, e Pokémon GO.

Alcune anticipazioni sulle offerte Prime Day

Dispositivi Amazon : A partire dal 10 luglio, sarà possibile risparmiare fino al 67% sui dispositivi Echo, tra cui Echo Pop, Echo Dot (5° gen), Echo Auto (2° gen), Echo Show 10 ed Echo Show 15. Risparmi fino al 63% anche sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile con lo sconto più alto di sempre. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe e Kindle Paperwhite, e dal 3 luglio anche Ring Intercom sarà disponibile ad un prezzo promozionale. 48% di sconto anche sui dispositivi eero.

Amazon Launchpad: durante Prime Day puoi risparmiare fino al 40% su una selezione di prodotti innovativi delle startup della vetrina Amazon Launchpad come ad esempio: Luce notturna con sensore di movimento, ricaricabile tramite USB di SECRUI, Cuscino da viaggio gonfiabile di Blabok, Cuffie con cancellazione del rumore di Srhythm, Dispositivo di epilazione permanente con luce pulsata per corpo, viso e bikini di Ulike, Scanner per libri professionale da 16 Megapixels HD di CZUR, Mini pistola per massaggio muscolare, ultra silenziosa di Flow.

Prima di fare qualsiasi cosa è bene ricordare che le Esperienze Prime Day sono disponibili in numero limitato, fino al numero massimo previsto per ciascuna offerta, e possono essere fruite da un solo cliente e account. In ogni Esperienza acquistata è possibile portare con sè un accompagnatore, tranne nelle esperienze già disponibili per due. Il reso del prodotto associato all'Esperienza Prime Day comporta automaticamente anche l'esclusione dalla partecipazione all'Esperienza. I dettagli di ogni Esperienza saranno specificati nella pagina dedicata all'Esperienza stessa, nel momento in cui questa sarà acquistabile durante Prime Day, con l'acquisto riservato ai maggiorenni. I minorenni che partecipano alle esperienze devono essere accompagnati da un adulto.

Le spese di trasporto e qualsiasi altro costo aggiuntivo per partecipare alle Esperienze sono interamente a carico degli acquirenti, salvo dove diversamente specificato. Per partecipare ad ogni Esperienza, i clienti dovranno seguire le istruzioni che riceveranno via mail da Amazon e contenute nel prodotto acquistato. In caso di mancata partecipazione all'Esperienza, non è previsto il rimborso. Per ogni chiarimento il servizio Clienti di Amazon è sempre a disposizione.

"Anche quest'anno siamo felici di celebrare i clienti Amazon Prime rendendo disponibili moltissime grandi offerte, sia sui marchi più popolari sia sui prodotti delle piccole e medie imprese. Sappiamo quanto i clienti siano sempre più alla ricerca di risparmi su prodotti di uso quotidiano ma anche su prodotti trend del momento, e durante Prime Day potranno trovare tutto questo su Amazon" ha dichiarato Claudio Marchese, Senior Product Manager di Amazon Prime per l'Europa. "In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per rendere lo shopping dei clienti Amazon Prime ancora più coinvolgente, e le Esperienze Prime Day vanno proprio in questa direzione: occasioni uniche per vivere momenti indimenticabili alla scoperta delle eccellenze del Made in Italy, e anche per incontrare i propri artisti preferiti, esplorare territori meravigliosi e partecipare a eventi imperdibili".