Amazon Prime Day 2019: in offerta le serie TV cult!

C.S.I. Stg.15 La Stagione Finale (Box 5 Dv) (9,99€ - 50% di sconto) Torna la serie che ha rivoluzionato il genere crime, un telefilm considerato all'avanguardia per le tecniche cinematografiche utilizzate e per la scelta di applicare la tecnologia e la scienza al genere poliziesco che è entrato nella storia della televisione.

Better Call Saul - St.1 (Box 3 Br) Steelbook(29,99€ - 25% di sconto)

Lo spinoff/prequel dedicato proprio al caro avvocato Saul di Breaking Bad tornano in vendita in offerta su Amazon. Lo show è ambientato sei anni prima che Saul Goodman incontri Walter White. Quando lo incontra, l'uomo che diventerà Saul Goodman è conosciuto come Jimmy McGill, avvocato di provincia in cerca del proprio destino. Al suo fianco vi è Mike Ehrmantraut, tuttofare amatissimo.