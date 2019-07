Amazon Prime Day 2019: ecco le migliori offerte di DVD e Blu-Ray!

Oggi è Amazon Prime Day 2019 e in questa giornata speciale Amazon.it svela ai suoi clienti tantissime offerte esclusive. Ecco alcune tra le tantissime promozioni attive: tantissimi cofanetti, molti titoli Marvel, serie tv in packaging esclusivi per Amazon e molto altro ancora per tutti i clienti Prime. Se non siete già iscritti potete farlo ora,, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Six Feet Under: La Serie Completa - Esclusiva Amazon (25 DVD) (31,99€ - 64% di sconto)

Serie drammatica che segue le vicende di una famiglia americana fuori dal comune, che opera privatamente nel settore delle onoranze funebri a Los Angeles. Alla morte del capo-famiglia, la moglie Ruth, i figli Nate e David e la figlia Claire si ritrovano alle prese con la routine e le particolarità dell'impresa familiare.

Sons of Anarchy: La Serie Completa - Esclusiva Amazon (con tipo di supporto DVD.) (39,99€ - 60% di sconto)

The O.C. : La Serie Completa - Esclusiva Amazon (24 DVD)(39,99€)

Anche conosciuta come Orange County, the O.C. è un paradiso sul mare, abitato da una comunità benestante, in cui ogni cosa appare essere perfetta. Ma sotto la superficie, c'è un mondo di segreti e intrighi. La serie racconta la storia della famiglia Cohen e di Ryan Atwood, un adolescente che arriva dalla parte più povera della contea e viene integrato nella famiglia.

Lost Serie Completa 2017 (Box 39 Dvd) (34,99€ - 54% di sconto)

I sopravvissuti di un incidente aereo sono bloccati su un'isola apparentemente deserta che non tarderà a rivelare i suoi pericoli e i suoi misteri. Lost è una delle serie di culto del nuovo secolo, tra le più viste di sempre e tra le più chiacchierate: il finale ha diviso letteralmente a metà tutti i fan, tra estimatori e delusi.

