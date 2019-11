Amazon Black Friday Week 2019: offerte su Dragon Ball in Dvd e cofanetti

Il Black Friday del 29 novembre si avvicina e Amazon inaugura la settimana di fuoco (Black Friday Week 2019) per lo shopping online con tantissime offerte su Dvd e cofanetti di Dragon Ball! In attesa delle promozioni più sorprendenti durante il Venerdì Nero, abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più gustose riguardanti la categoria dell'amatissimo anime che potete trovare sul portale.

Tanti i titoli a disposizione degli utenti di Amazon.it, dall'ultimissimo - e chiacchieratissimo - Dragon Ball Super: Broly ai cofanetti della quarta e quinta stagione di Dragon Ball Z, ognuno formato da ben 10 DVD per gli appassionati. Spazio anche a Dragon Ball GT, con il secondo volume composto da 6 DVD scontato a oltre metà prezzo! E con Amazon Prime, qui per ottenere i primi 30 giorni gratuiti, le consegne sono super veloci!

Ecco una carrellata di alcune tra le migliori offerte a tema Dragon Ball:

Altre offerte Amazon su cofanetti e Dvd di Dragon Ball saranno certamente disponibili durante il Black Friday 2019, che ricordiamo si terrà venerdì prossimo.