Amazon Black Friday Week 2019: offerta su Amazon Fire Stick!

Il Black Friday del 29 novembre si avvicina e Amazon inaugura la settimana di fuoco (Black Friday Week 2019) per lo shopping online con tante offerte su Amazon Fire Stick! In attesa delle promozioni più sorprendenti durante il Venerdì Nero, abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più gustose riguardanti il nuovo modo di gustare in tv i migliori servizi streaming.

Tra le occasioni messe a disposizione da Amazon.it troviamo la Fire TV Stick con telecomando vocale legato ad Alexa, la Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale o, per chi ne fosse già provvisto, solo il telecomando vocale. E con Amazon Prime, qui per ottenere i primi 30 giorni gratuiti, le consegne sono super veloci!

Ecco le migliori offerte dell'Amazon Fire Stick:

Altre offerte Amazon su TV, Home Entertainment e Amazon Fire Stick saranno certamente disponibili durante il Black Friday 2019, che ricordiamo si terrà venerdì prossimo.