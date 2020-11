Amazon Black Friday 2020: le migliori offerte sui videogiochi!

Il Black Friday 2020 è arrivato e Amazon inaugura la giornata di fuoco per lo shopping online con tantissime offerte sui videogiochi! In attesa di ulteriori promozioni durante questo Venerdì Nero, abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più gustose riguardanti la categorie dei videogiochi per console e PC che già da oggi potete trovare sul portale.

A disposizione degli utenti di Amazon.it ci sono tantissimi articoli, per tutte le piattaforme: i grandi successi per PC, PS4, PS5 e XBOX, ma ovviamente non possono mancare i giochi per l'amatissima Nintendo Switch. Insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. E con Amazon Prime, qui per ottenere i primi 30 giorni gratuiti, le consegne sono super veloci!

A questo link trovate TUTTE le offerte videogiochi di Amazon.it, mentre qui di seguito la nostra selezione:

E inoltre: