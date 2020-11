Amazon Black Friday 2020: offerte su film in Dvd e Blu-ray

Il Black Friday del 27 novembre è arrivato e Amazon ha reso giustizia a questa giornata speciale per lo shopping online con migliaia di offerte su DVD e Blu-Ray! Molte le promozioni sorprendenti per questo Venerdì Nero, tra le quali abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più gustose riguardanti i titoli che già da oggi potete trovare sul portale.

Centinaia i titoli a disposizione degli utenti di Amazon.it, da decine di titoli Marvel a film d'autore come 1917, 2001, Carrie o Blade Runner. Spazio anche alla DC con i titoli di grande successo come Joker o Wonder Woman, fino ad arrivare a tantissimi titoli della collana Midnight Factory, come Re-Animator o The Boy II. E ricordate che con Amazon Prime, qui per ottenere i primi 30 giorni gratuiti, le consegne sono super veloci!

Ecco una carrellata di alcune tra le migliori offerte di DVD e Blu-ray:

E inoltre: