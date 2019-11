Amazon Black Friday 2019, ecco come ottenere dei buoni sconto!

Manca ormai pochissimo all'atteso Black Friday 2019, in arrivo il 29 novembre, e su Amazon c'è la possibilità di accumulare alcuni sconti interessanti: ecco come!

L'Amazon Black Friday 2019 arriva online il 29 novembre ed è caccia sul web a ogni tipo di buoni sconto per rendere il risparmio ancora più importante, nella giornata in cui si fanno più acquisti online in tutto il mondo: ecco come ottenerli in modo facile e conveniente.

Alla mezzanotte dell'ultimo venerdì di novembre scatterà su Amazon.it l'ora degli acquisti pazzi, e per venire incontro a tutti gli utenti in cerca di occasioni, abbiamo pensato a diversi modi per 'agevolare' lo shopping compulsivo attraverso i buoni sconto! Il primo riguarda una promozione che tornerà sicuramente utile a tutti gli utenti di Amazon.

Torna, infatti, l'iniziativa Ricarica in Cassa, che si sposa bene con l'imminente Black Friday o l'atteso Cyber Monday: chi effettua una prima ricarica al proprio account da almeno 50 euro, riceve in omaggio un buono da 5 euro. Per effettuare la ricarica ci sono due metodi: basta recarsi con il proprio codice a barre in un punto vendita aderente al circuito Lottomatica Lis Carica o Sisal Pay, oppure Chiedi un codice di ricarica: i codici di ricarica sono disponibili nei tagli da 10€, 25€, 50€ e 100€. Conserva la ricevuta rilasciata dal rivenditore e inserisci il codice su amazon.it/utilizzare-codice-regalo.

Un altro sconto importante scadrà il 28 novembre: per chi acquisterà una selezione di libri - minimo 20 euro - ci sarà anche un buono sconto del valore di 7 euro. E a questo proposito, noi non possiamo che consigliarvi e invitarvi all'acquisto del nuovo nuovo libro targato Movieplayer.it: Cult. I film che ti hanno cambiato la vita.

Il codice sconto sarà inviato all'acquirente non appena l'ordine sarà spedito: come sempre questo ulteriore buono non sarà utilizzabile per libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri prodotti digitali. Fino al 22 novembre 2019 c'è un'altra offerta per accumulare buoni regalo: i clienti Amazon potranno ottenere 10€ di credito ogni 30€ spesi per l'acquisto di prodotti dei marchi del gruppo P&G, che riguardano per lo più articoli per la pulizia e per il benessere e cura della persona. I buoni saranno utilizzabili su ulteriori articoli P&G entro il 1 gennaio 2019.

Ancora per pochi giorni troviamo un'altra modalità di Ricarica che regala altri 5 euro sul proprio account Amazon: fino al 17 novembre 2019, se Ricarichi il tuo account di 80€ sarà come ricaricarne istantaneamente 85! Come fare? Semplice, basta cliccare sul link qui sopra, effettuare la ricarica, leggere la mail di istruzioni, acquistare solo prodotti venduti da Amazon e voilà, nel carrello in uscita si troverà subito lo sconto di 5 euro attivato! Il buono sconto è utilizzabile fino alle 23:59 del 2 gennaio 2020 per ordini effettuati su Amazon.it, da cui sono esclusi contenuti digitali, libri, e-reader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace.

Infine buone notizie per gli universitari grazie a Amazon Prime Student: questa promozione è riservata solo agli studenti dei vari atenei italiani, che potranno ottenere 90 giorni di prova gratuita di tutti i servizi Prime, anche se sono stati iscritti in precedenza, per poi pagarlo solo 18€ all'anno - al 50% in meno di tutti gli altri utenti - fino al conseguimento della laurea!