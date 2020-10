AmaSanremo da stasera su Rai1: Morgan torna come giudice

Prende il via stasera su Rai1, alle 22:45, AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai Giovani in gara al 71° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus.

Trasmesso in diretta anche su Radio2, per cinque giovedì a partire da oggi, AmaSanremo selezionerà i 10 artisti che accederanno alla serata finale del 17 dicembre, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo. E poi da lì il grande salto a Sanremo nella categoria "Nuove proposte".

Per l'occasione tornerà a Sanremo anche Morgan, in compagnia di Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d'orchestra d'Europa: è affidato a loro il compito di formare la giuria televisiva. Una giuria dalle diverse sfaccettature. Morgan, personaggio imprevedibile, riallaccia così il suo rapporto con il Festival dopo la rumorosa partecipazione dell'anno scorso; Piero Pelù, che proprio l'anno scorso ha debuttato in gara a Sanremo, porta la sua energia di patriarca del rock; Luca Barbarossa, che il Festival l'ha vinto nel '92 con "Portami a ballare", il punto di vista di un esperto cantautore diventato anche intrattenitore; Beatrice Venezi con l'inedito giudizio di una giovane donna che si è fatta strada nel mondo della musica classica.

In ogni puntata, AmaSanremo ospiterà quattro giovani che saranno votati dalla Giuria Televisiva, dal Televoto e dalla Commissione Musicale. I due che otterranno il punteggio più alto passeranno alla serata finale. Toccherà invece ad Arisa aprire la serie di cantanti che proprio da Sanremo Giovani hanno iniziato il loro cammino verso il successo e che arriveranno nella sala B di via Asiago non solo per proporre le loro canzoni ma anche per raccontare il loro rapporto con il Festival e per dare consigli ai ragazzi che stanno per affrontare una sfida che può cambiare una carriera.

Ci saranno poi due presenze fisse: Riccardo Rossi, nella parte di un amico molto appassionato di Sanremo, ed Ema Stokholma, che apparirà in video e sarà anche la voce di Radio2, partner radiofonico di "AmaSanremo" che trasmetterà in diretta le cinque serate. Il lungo percorso dei giovani artisti per assicurarsi la partecipazione ad "AmaSanremo" e poi, in caso di vittoria, a "Sanremo Giovani", era cominciato a settembre con le iscrizioni al contest di Rai1 che quest'anno aveva visto ai nastri di partenza 961 partecipanti, un record assoluto. Poi l'ascolto da parte della Commissione musicale che aveva portato il numero dei brani in concorso a 60, e infine le audizioni dal vivo, il 19 e 20 ottobre a Roma in cui sono stati selezionati i 20 semifinalisti di "AmaSanremo".

Ecco i 20 artisti di AmaSanremo: