Amanda Seyfried, Sydney Sweeney e le star di The Housemaid annunciano l'inizio delle riprese con un video

Lionsgate ha annunciato l'inizio delle riprese del film The Housemaid, tratto dal bestseller scritto da Freida McFadden, con un video che mostra i protagonisti dell'atteso film.

L'account ufficiale del lungometraggio ha infatti pubblicato sui social media un divertente filmato che mostra il dietro le quinte e le star mentre reagiscono alla storia raccontata tra le pagine.

L'annuncio delle star di The Housemaid

Amanda Seyfried, Sydney Sweeney, Brandon Sklenar e Michele Morrone sono stati scelti dal regista Paul Feig per i ruoli dei protagonisti di The Housemaid.

Il video ritrae i quattro attori sul set durante il primo giorno del lavoro sul set.

Ecco il post pubblicato sui social:

Cosa racconterà il film

The Housemaid racconta la storia di Millie, la giovane che sarà interpretata da Sydney Sweeney, mentre si trova in una situazione piuttosto difficile e pensa di aver trovato l'occasione perfetta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita quando viene assunta come governante dalla coppia composta da Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar). I due, nonostante sembrino avere una vita perfetta, potrebbero rivelarsi davvero pericolosi. Millie scopre infatti che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi dei suoi.

Paul Feig sarà regista e produttore esecutivo dell'adattamento cinematografico del romanzo. La sceneggiatura è firmata da Rebecca Sonnenshine, mentre il team dei produttori è composto anche da Todd Lieberman, Carly Kleinbart Elter e Laura Fischer.

The Housemaid, secondo quanto annunciato da Lionsgate, dovrebbe arrivare nelle sale americane il 25 dicembre 2025.

Feig ha inoltre lavorato al sequel di Un piccolo favore, film che non ha ancora una data prevista per la distribuzione nelle sale, che avrà come star Anna Kendrick, Blake Lively e Henry Golding.