Amanda Knox: Lorena Bobbitt la donna che evirò il marito, è la sua nuova amica

Amanda Knox assolta per l'omicidio di Meredith Kercher e Lorena Bobbit, la donna che nel 1993 tagliò il pene al marito John Wayne sono diventate amiche e hanno partecipato insieme al Crime Festival di Washington.

Lorena Bobbitt e Amanda Knox sono state protagoniste di eventi di cronaca che hanno riempito le pagine dei giornali in epoche diverse. La storia della Knox è nota a tutti, la ragazza originaria di Seattle era stata accusata dell'omicidio della sua coinquilina inglese Meredith Kercher ritrovata priva di vita con la gola tagliata nella propria camera da letto a Perugia il primo novembre del 2007. Condannata nel processo di primo grado la donna è stata poi assolta con una sentenza della Corte suprema di cassazione nel 2015. Lorena Bobbitt è stata invece protagonista delle cronache per motivi molto diversi. La sera del 23 giugno 1993 Lorena Bobbitt tagliò il pene di suo marito mentre dormiva poi scappò con l'auto gettando dal finestrino il "reperto" che fu trovato più tardi e ricucito chirurgicamente, la donna si difese accusando l'uomo di ripetute violenze domestiche.

Lorena Bobbitt e Amanda Knox al Crime Festival di Washington

Lorena e Amanda, non sappiamo per quale motivo, sono state invitate al Crime Festival di Washington. Amanda ha annunciato la loro presenza sul palco pubblicando dal suo account di Instagram una foto sua in compagnia di Lorena. Le due donne nel corso del Festival hanno trovato il modo di scagliarsi contro i media che a loro dire "le avrebbero sfruttate per fare soldi". Intervistate da Fox 5 hanno detto "la gente si aspetta che persone come noi striscino sotto una roccia per la vergogna. Stiamo dimostrando che non siamo i personaggi che pensavate". Amanda ha voluto dire la sua precisando "la nostra partecipazione al Festival del crimine è stata un momento storico per le donne offese e umiliate". Lorena ha aggiunto "grazie anche ai documentari, abbiamo sostanzialmente rivendicato le nostre storie. Ora le persone conoscono la verità su ciò che è accaduto. È molto importante per noi trasmettere il messaggio giusto. Siamo degli esseri umani proprio come voi, proprio come la gente seduta davanti alla televisione. Siamo donne e ci supportiamo l'un l'altra".

I casi di Amanda e Lorena sono stati trattati in numerose trasmissioni televisive, in maniera anche ironica come è successo negli episodi de I Griffin. I documentari a cui si riferisce la Bobbit sono Lorena da guardare in streaming su Amazon Prime Video che racconta la storia della donna e di perché evirò il marito. Su Netflix invece potete guardare il film Amanda Knox, prodotto dalla stessa piattaforma streaming in cui vengono ricostruiti i fatti di Perugia, dall'omicidio alla discussa assoluzione dei due principali imputati.

Nonostante la loro critica ai media c'è da dire che sia Lorena che Amanda sono state ospiti in numerose trasmissioni televisive e hanno rilasciato interviste esclusive ben retribuite, Lorena Bobbitt partecipò anche al Maurizio Costanzo Show e Amanda Knox da poco ha iniziato una rubrica in cui risponde su varie tematiche ai lettori del Westside Seattle. All'epoca dei fatti anche il marito evirato John Wayne Bobbitt si ritagliò la sua fetta di notorietà nel mondo dello spettacolo dimostrando in alcuni film a luce rossa che l'operazione chirurgica era perfettamente riuscita.