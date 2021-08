Amanda Knox è incinta: è il primo figlio dopo un aborto spontaneo

Amanda Knox, la ragazza americana che oltre dieci anni fa, a Perugia, è stata condannata e poi scagionata per l'omicidio della coinquilina Meredith Kercher, è incinta. Lei e suo marito Christopher Robinson si sono sposati nel febbraio 2020.

Dopo essere finita al centro di numerose polemiche per alcune sue esternazioni sui social, Amanda Knox è tornata a far parlare di sé. Stavolta, però, per un motivo decisamente più felice: alla fine dell'ultimo episodio del suo podcast indipendente Labyrinths, infatti, Knox ha rivelato che sta aspettando il suo primo bambino dal marito Christopher Robinson. La lieta notizia arriva dopo che Knox aveva precedentemente parlato di un aborto spontaneo e della conseguente battaglia contro l'infertilità. "Oh, grazie al cielo! Ce l'abbiamo fatta!", ha detto Knox eccitata. "Esatto, aspettiamo un bambino", hanno quindi detto lei e Robinson durante il podcast, raccontando di aver documentato la loro esperienza "sin dal primo giorno" e che presto condivideranno qualcosa in più.

Il mese scorso, durante un episodio emozionante, Amanda Knox ha rivelato di aver affrontato un aborto spontaneo quando era incinta di sei settimane. In quell'occasione ha spiegato di essere rimasta incinta molto velocemente e che, subito dopo averlo scoperto, lei e suo marito avevano già iniziato a sistemare la stanza del bambino. Finché, durante una visita medica, non è stato più possibile percepire il battito cardiaco fetale. "Mi sono sentita incredibilmente delusa dal fatto che quella fosse la storia della mia prima gravidanza. Ho pensato che sapevo esattamente cosa volevo fare con la mia prima gravidanza e il fatto che non si sia realizzata, non per scelta mia, sembrava come un tradimento", ha detto Knox.

Robinson aveva detto di sentirsi più "determinato" a provare a concepire di nuovo e che provarci era diventato come un lavoro. La Knox ha aggiunto che aveva già pensato al nome che intendevano dare al loro primo figlio, ma "non appena ho capito che non era vivo, ho subito provato a separare quelle due idee nella mia testa. Quello non era il mio bambino. Non ha un nome". Piangendo, alla fine dell'episodio, Amanda Knox ha detto: "Non so chi fosse quel bambino. Non so se lo saprò mai. È un pensiero strano". In una voce fuori campo, ha aggiunto: "Abbiamo fatto i conti con l'aborto spontaneo per un po', provando e non riuscendo a stare bene. Finché non ho trovato una comunità di altre donne che hanno attraversato situazioni simili".