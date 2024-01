Amanda Knox, in arrivo una miniserie co-prodotta con Monica Lewinsky

Hulu avrebbe dato il via libera ad una miniserie su Amanda Knox. In corso il casting per scegliere la protagonista.

Amanda Knox racconterà la sua storia attraverso una miniserie tv. Secondo quanto riporta Deadline, Hulu avrebbe dato il via libera alla produzione di uno show per il piccolo schermo che racconterà la vicenda della giovane americana, coinquilina della studentessa britannica Meredith Kercher, assassinata la sera del 1° novembre 2007 a Perugia.

Knox sarà produttrice esecutiva della miniserie insieme al produttore di Fargo Warren Littlefield e Monica Lewinsky. La sceneggiatura è stata affidata a KJ Steinberg e attualmente è in corso il casting per la scelta dell'attrice che interpreterà Knox.

Lo scorso ottobre, Monica Lewinsky parlò in questi termini del progetto:"Vorrei che fosse già annunciato ma sono produttrice esecutiva di una miniserie su un'altra giovane donna che ha visto la sua vita demolita e fatta a pezzi davanti al mondo ma in qualche modo è riuscita a sopravvivere. Penso che sarà davvero potente".

Monica Lewinsky, diventata suo malgrado famosa in tutto il mondo negli anni '90 per la relazione clandestina con il presidente degli Stati Uniti dell'epoca, Bill Clinton, ha lavorato come produttrice esecutiva anche nella terza stagione di American Crime Story, che raccontò proprio la vicenda del Sexgate in Impeachment.

Hulu ha già creato in passato serie su vere storie crime, come Dopesick, prodotta da Warren Littlefield, The Dropout, Candy e The Girl from Plainville.