Amadeus: la RAI è pronta ad affidargli Sanremo e l’Eurovision nel 2022?

Amadeus vicino alla conduzione di Sanremo 2022 e del prossimo Eurovision? L'improbabile doppietta e stata ventilata da TV Blog. La RAI starebbe tentando il conduttore ravennate affidandogli il festival musicale internazionale, sperando così che Amadeus accetti di presentare la kermesse sanremese per la terza volta di fila.

Al termine di Sanremo 2021 Amadeus aveva risposto con un secco no a chi gli chiedeva se sarebbe salito sul palco dell'Ariston anche nel 2022 per presentare per la terza volta di fila la kermesse canora italiana più importante della stagione televisiva, ma nelle ultime ore qualcosa sta cambiando, secondo quanto riportato da TV Blog.

Poche settimane fa Amadeus aveva detto a proposito dell'Eurovision 2022 "se la RAI me lo proponesse lo prenderei in considerazione". Nella stesa intervista Amadeus aveva ribadito la sua volontà di non salire sul palco dell'Ariston nel 2022: "non se ne parla. Ora mi godo una vacanza, al termine di una stagione importante, tra Sanremo e I soliti ignoti. Il Festival mi auguro di poterlo condurre ancora, se la Rai lo vorrà. Ma non nel 2022, Sanremo ha bisogno di energie particolari".

Cosa è cambiato in queste settimane? Apparentemente nulla, sembra solo che la RAI abbia aumentato la pressione su Amadeus mettendo sul piatto anche la presentazione dell'Eurovision 2022 che, come sappiamo, l'anno prossimo si svolgerà nel nostro paese grazie alla vittoria dei Maneskin. L'accoppiata Eurovision più' Sanremo potrebbe convincere Amadeus a tornare all'Ariston anche nel 2022, alla fine la possibilità di condurre l'Eurovision è un'occasione unica nella vita.