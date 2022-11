Alyssa Milano vende la sua Tesla, Elon Musk la schernisce: "Volkswagen è stata fondata dai nazisti"

Alyssa Milano è stata criticata da svariati account su Twitter dopo aver affermato di aver "restituito" la sua Tesla e di averla sostituita con una Volkswagen: perfino Elon Musk ha schernito l'attrice, dopo che un utente le ha ricordato che il brand della sua nuova auto è stato fondato dai nazisti.

"Ho restituito la mia Tesla", ha scritto la Milano, nota sostenitrice del partito democratico. "Ho comprato una Volkswagen. La adoro. Non capisco come gli inserzionisti possano acquistare degli spazi pubblicitari su Twitter. I prodotti di qualunque azienda quotata in borsa vengono mostrati accanto all'odio e alla supremazia bianca. Non credo che questo sia un modello di business vincente."

Svariati utenti Twitter hanno criticato il gesto della star, ricordandole dei legami che la Volkswagen in passato ha avuto con il partito nazista. "Volkswagen è stata letteralmente fondata dai nazisti e da Hitler", ha scritto The Hodge Twins, ottenendo il consenso dello stesso Elon Musk che ha commentato in modo esilarante attraverso due emoji.

Un altro utente ha scritto: "Se pensi che Musk sia cattivo, aspetta di scoprire chi ha fondato la Volkswagen", mentre Katie Pavlich ha sottolineato: "Originariamente gestita dal Fronte laburista tedesco, un'organizzazione nazista, la Volkswagen aveva sede a Wolfsburg, in Germania. Era il progetto preferito di Hitler."