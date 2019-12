Alta Fedeltà: un nuovo trailer della serie con Zoe Kravitz

Alta fedeltà ha ora un nuovo trailer che regala molte immagini inedite della serie con protagonista l'attrice Zoe Kravitz, in attesa del debutto previsto su Hulu per il 14 febbraio.

Nel video la protagonista spiega cosa ha provato quando ha incontrato il suo ex a un amico ed è poi impegnata nel negozio di dischi in cui lavora, provando inoltre a gestire la sua complicata vita privata.

High Fidelity è una serie ideata da Veronica West e Sarah Kucserka ispirandosi al romanzo scritto da Nick Hornby. La nuova versione del racconto offrirà un punto di vista femminile grazie al personaggio affidato a Zoë Kravitz.

Al centro della trama ci sarà una giovane proprietaria di un negozio di dischi ossessionata dalla cultura pop e dalle classifiche Top Five.

Il libro era stato al centro di un adattamento cinematografico in cui il ruolo principale era stato affidato all'attore John Cusack. La storia originale seguiva Rob Gordon mentre cercava di comprendere i motivi per cui non riesce a far durare una relazione riprendendo i contatti con le sue ex.