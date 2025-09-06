Alla ricerca di mia figlia stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller con Tori Spelling

Per il ciclo Nel segno del giallo, la storica rassegna di Rai 2 dedicata al thriller e alla suspense, stasera, sabato 6 settembre, alle 21.20 debutta in prima visione assoluta Alla ricerca di mia figlia. Diretto da Damián Romay e con protagonista Tori Spelling, il film sarà disponibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay, trasportando il pubblico nel cuore selvaggio e insidioso delle Everglades.

Trama del thriller del 6 settembre

Beverly, una madre single che gestisce un diner in Indiana, scopre che Carli, la sua giovane figlia, è scomparsa misteriosamente durante un viaggio per le vacanze di primavera a Miami, in Florida. L'ultima volta che madre e figlia si erano sentite, Carli le aveva detto che stava andando ad una festa in spiaggia con la sua amica Simone. Non perdendo tempo, Beverly, vola subito sul posto per cercarla.

Decisa a non arrendersi, si addentra nelle vaste e insidiose Everglades, la zona più selvaggia e insidiosa della Florida. Qui, si allea con Ray, un esperto barcaiolo del posto, che decide di aiutarla. Insieme, navigano attraverso la selvaggia palude, affrontando pericoli imprevisti mentre seguono ogni indizio per scoprire la verità e trovare la ragazza prima che sia troppo tardi.

Alla ricerca di mia figlia: Tori Spelling e Nick Ballard

Curiosità sul film diretto da Damián Romay

Tori Spelling inizialmente aveva rifiutato il ruolo principale perché impegnata in Dancing with the Stars (stagione 33), ma dopo essere stata eliminata alla seconda puntata ha accettato di interpretare Beverly.

Molte scene sono state girate nelle vere paludi delle Everglades : l'attrice ha raccontato di essersi trovata circondata da alligatori, di aver guidato un airboat e di aver interpretato personalmente alcune sequenze d'azione.

Il film è stato trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti nel marzo 2025 distribuito da Lifetime Television.

Le riprese si sono svolte a Miami e nei dintorni , sfruttando le suggestive ambientazioni naturali delle Everglades per rendere la storia più realistica.

Il regista Damián Romay è noto per la sua specializzazione in film thriller realizzati per la televisione. Ha diretto decine di pellicole di questo genere, spesso con trame che coinvolgono rapimenti, misteri e storie di sopravvivenza in contesti naturali, il che spiega la scelta delle Everglades come ambientazione per la storia.

Ecco il cast principale del film Alla ricerca di mia figlia