All Stars: Prime Video produrrà la serie comedy con Reese Witherspoon

All Stars, la nuova serie comica interpretata e prodotta da Reese Witherspoon, entra fra i prodotti di Amazon Prime Video. Lo streamer ha già ordinato due stagioni del progetto che vede coinvolta anche Aline Brosh McKenna.

In base a quello che sappiamo, il progetto intitolato All Stars proviene dalla Hello Sunshine, società di produzione della Witherspoon, trovando in Lauren Neustadter la sua produttrice esecutiva. Deadline ha riportato che Aline Brosh McKenna (sceneggiatrice de Il diavolo veste Prada e co-creatrice di Crazy Ex-Girlfriend) è la creatrice dello show e sua showrunner.

Al centro di All Stars troviamo "la storia di un'ex cheerleader di Daytona Beach (Reese Witherspoon) che si fa strada nel mondo con l'obiettivo d'insegnare cheerleading in una scuola sulla costa dell'Inghilterra, mostrando a un gruppo disordinato di studenti - e a se stessa - come essere All Stars".

"Siamo oltremodo entusiasti di continuare la nostra fantastica relazione con Reese Witherspoon e Lauren Neustadter in questa comedy unica nel suo genere, All Stars", Ha dichiarato Jennifer Salke, capo di Amazon e MGM Studios, "Siamo al settimo cielo all'idea di lavorare con Reese, Lauren, Aline e il team di Hello Sunshine nel dare vita a questa storia per il nostro pubblico globale di Prime Video".